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Проводим обучение на центральном экопроизводстве в Санкт-Петербурге технологии и продажам, в онлайн-академии обучаем рабочих, сертифицируем и вводим в работу
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Разделять миссию нашей компании Умная SREDA – мы стремимся очистить мир от пластикового мусора и создать по всей стране сообщество экопроизводителей и предпринимателей с доходом от 500 000 руб. В качестве партнеров ищем единомышленников, а не капитал. Важно желание развиваться, согласно нашему подходу к управлению компании – по готовым решениям и схемам работы.
В комплект поставки входит оборудование для переработки полимеров и производства строительной смеси (МПС Умная SREDA Т-1000 2.0), набор из 3 пресс-форм для изготовления продукции, пресс гидравлический Умная SREDA R2D2 с усилием 100 тонн, сопутствующее оборудование: вытяжка, формовочный стол, станки и набор инструментов — приобретаются дополнительно.
Наш сегмент – это b2b. Это клиенты из сферы благоустройства, застройщики, строительные организации, УК, муниципальные службы, ландшафтные дизайнеры, владельцы ТЦ, БЦ и многие другие. Найти их в качестве заказчиков можно через проведение личных встреч, посещение тематических мероприятий, выставок. В качестве рекламных источников рекомендуется размещать продукцию на различных маркетплейсах, например, на Ozon, продвигать сайт с помощью настройки контекстной и таргетированной рекламы. Мы помогаем спланировать маркетинговую кампанию или берем на себя маркетинговое сопровождение под ключ.
Подготовка к запуску происходит ежедневно на протяжении 2 месяцев, вместе со специалистом отдела сопровождения франчайзи проходит 120 шагов: от заключения договора и поиска помещения до действующего завода.
Весь персонал проходит обязательное 7-дневное сертифицированное обучение в онлайн-академии Умная SREDA на территории цеха франчайзи, обучение начинается с изучения 30 онлайн-уроков, в которых расписано полное руководство по производству, сырьевая база, контроль качества и мн. др., представлены фото- и видеоматериалы и инструкции, а также открыты онлайн-тесты, после успешного прохождения которых назначается очный экзамен с техническим директором УК Умная SREDA.
При необходимости производим выезд специалиста (технического и по запуску бизнеса) в город франчайзи.
Перед стартом производства каждый франчайзи получает всю необходимую тех. документацию, обучающие и маркетинговые материалы.
Высокомаржинальный продукт с низкой себестоимостью. Плюс производство изделий для благоустройства является низко-тиражным бизнесом. Точка безубыточности — всего 35 изделий! Продавая всего одну лавочку в день – вы выходите на самоокупаемость в первый месяц.
Нехватки в этом точно не будет). Еще на этапе запуска вы проработаете этот вопрос с персональным менеджером отдела сопровождения и найдете в своем регионе поставщика сырья. Если мы по каким-то причинам не сможем найти подходящего поставщика в вашем регионе, мы предоставим контакты поставщика, который работает по всей России. Кроме этого, для получения сырья можно использовать и другие направления, например, любой гипермаркет генерирует в месяц от нескольких десятков до нескольких сотен тонн стретч-пленки и полиэтилена (т.к. вся продукция приходит на паллетах, обмотанных стретч-плёнкой). И этот объем магазины обязаны утилизировать. Когда начинали, в Севастополе тоже не было сортировщиков поблизости, и мы решили вопрос с сырьем прямыми договоренностями с гипермаркетом, откуда забирали необходимое кол-во стретч-пленки. Для производства каждых 100 лавочек требуется всего 4,5 тонны. Это объем легко закрывается в рамках договоренности даже с одним магазином.