Лучший проект
в сфере экологии

Сеть экозаводов по
производству уличной
мебели из вторсырья

8 (800) 444-09-93

Лучший проект
в сфере экологии

Открой собственный цех Умная SREDA и зарабатывай от 300 000 руб. в мес. на продаже экологичной уличной мебели из переработанного пластика

Более 30 успешных экопроизводств в РФ

Получить бизнес-план

быстрый и легкий запуск площадки

1

месяц
на старт

5

месяцев
окупаемость

Ваш город ? Вам повезло!

Он свободен для запуска франшизы! Получите спецусловия прямо сейчас!

Мы не угадали с городом? Кликните по нему и выберите свой.

Вам повезло! Город свободен для запуска

Оставьте заявку и получите спецусловия прямо сейчас!

Ваш город ? В городе уже есть партнёр

Оставьте заявку, а мы подберём вариант неподалёку от вас.

Мы не угадали с городом? Кликните по нему и выберите свой.

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    Представительство
    экопроизводства
    Умная SREDA

    Социальный бизнес в области благоустройства
    с пользой для экологии

    Социальный бизнес
    в области благоустройства с пользой для экологии

    Прибыль

    520 000 +

    Средний чистый ежемесячный заработок с 1 производственной линии, начиная со 2-го месяца после запуска производства в первый год работы

    Окупаемость

    от 14 месяцев

    Высокая рентабельность бизнеса
    позволяет окупить вложения уже в первый год работы

    Стартовые вложения

    6 595 000

    За эту сумму вы получаете запуск экопроизводства под ключ с полным комплектом оборудования
    За эту сумму вы получаете запуск
    экопроизводства под ключ с полным
    комплектом оборудования

    Маржинальность

    50-80%

    Высокая маржинальность продукции позволяет получать высокую прибыль даже при продаже по самым низким оптовым ценам

    Прибыль

    от 300 000

    Расчётная чистая прибыль согласно финансовой модели, начиная с 1-го квартала после запуска

    Окупаемость

    5 месяцев

    Высокая рентабельность бизнеса
    позволяет окупить вложения уже в первые полгода работы

    Стартовые вложения

    до 1 000 000

    За эту сумму вы получаете запуск
    цеха сборки и фирменного шоу-рума продукции

    В расчётах представлены усреднённые цифры, исходя из нашего опыта. Ваши результаты могут отличаться в зависимости от приложенных вами усилий.

    Собственная технология
    производства
    полимерпесчаных изделий

    Перерабатываем пластиковые
    отходы

    1 экозавод производит в месяц более 150 ед. изделий — это более 5 тонн переработанного пластика

    Производим из них новую экологичную уличную мебель

    Широкий ряд экологичной и долговечной продукции для благоустройства придомовых, городских и парковых территорий

    Очищаем планету, получаем доход от реализации полезной продукции

    Превращайте отходы в доходы — совмещайте прибыльный бизнес с пользой для общества и экологии

    Смотреть видео о компании

    Смотреть видео о компании

    Почему стоит выбрать

    партнерство с компанией Умная Среда

    Почему стоит

    выбрать 

    франшизу

    Умная Среда

    Растущий тренд

    Свободная ниша на развивающемся рынке композитных материалов, прирост +7% год. Более 90% рынка свободно

    Национальный проект

    Деятельность компании попадает под федеральные проекты «Экология» и «Формирование комфортной городской среды» и активно поддерживается государством

    Деятельность компании попадает под
    федеральные проекты «Экология» и
    «Формирование комфортной городской среды»
    и активно поддерживается государством

    Востребованность

    Социальный бизнес в области благоустройства востребован всегда, вне зависимости от экономической ситуации на рынке. Ежегодно на благоустройство выделяется до 60 млрд. федерального бюджета

    Социальный бизнес в области благоустройства
    востребован всегда, вне зависимости от
    экономической ситуации на рынке.
    Ежегодно на благоустройство выделяется до
    60 млрд. федерального бюджета

    Рассчитайте прибыль
    и потенциал сбыта

    для вашего города

    Загрузка калькулятора...

     Численность города/региона 

    50000 чел.

    200 0005 000 000
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    0 парков

    030
     Количество кладбищ 

    0 кладбищ

    025
     Количество дворовых территорий 

    1 территория

    110 000
     Протяженность набережных (км) 

    0 км

    010
     Количество больниц (корпусов) и клиник 

    0

    12500

    Потенциал реализации производимой продукции (в кол-ве лавочек и урн):

    Потенциал реализации производимой продукции
    (в кол-ве лавочек и урн):

    134

    Средняя производительность 1 линии 150 ед. изделий в месяц, для возможности реализации большего количества изделий требуется расширение производства

    Ваша прибыль в месяц:

    250 000

    *Реальные показатели могут отличаться в зависимости от региона.

    *Реальные показатели могут отличаться в зависимости от региона.

    Для точного расчета получите маркетинговый анализ.

    Получить

    Получите подробный

    маркетинговый анализ

    для вашего города с расчетом потенциала сбыта

    Получить

    Помогаем на каждом этапе

    От поиска помещения до получения заказов

    Помогаем на каждом этапе

    От поиска помещения
    до получения заказов

    От поиска помещения до получения заказов

    01

    Обучение бизнесу

    Проводим обучение на центральном экопроизводстве в Санкт-Петербурге технологии и продажам, в онлайн-академии обучаем рабочих, сертифицируем и вводим в работу

    02

    ЦЕХ

    Предоставляем технические требования, производим оценку и утверждение подходящего помещения

    03

    ЗАКАЗЫ

    Научим получать заказы, поможем с построением маркетинговой и PR-стратегии в вашем городе

    Получите бизнес-модель
    с расчётом прибыли для вашего города

    Получите бизнес-модель с расчётом прибыли для вашего города

      * Поля обязательны для заполнения.
      Нажимая кнопку «Получить», я даю согласие на обработку данных

      Собственное оборудование для производства

      Неограниченные возможности ассортимента

      Являемся держателем технологии и
      изготовителем собственного оборудования,

      которое позволяет производить любые изделия под различные запросы рынка

      которое позволяет производить любые изделия под различные
      запросы рынка

      Т-1000

      Машина для приготовления смеси

      Машина
      для приготовления смеси

      Многофункциональное устройство, многократно оптимизирующее процесс приготовления смеси за счет совмещения в себе 3 функции в 1:

      1. шредер
      2. нагревательная камера
      3. экструдер

      Шредер

      Нагревательная камера

      Экструдер

      R2D2

      Гидравлический пресс

      Гидравлический
      пресс

      В R2D2 мы использовали принцип домашнего пресса, совместив его с функциями оборудования промышленных мощностей.

      • Потребляет в 7 раз меньше ЭЭ — 3 кВт при напряжении 380 Вольт;
      • Номинальная сила давления: 100 т;
      • Мобильность: весит всего 1,5 т вместо стандартных 4,5 т;
      • Компактные размеры: (2850/1800/1650), что позволяет установить в любом помещении;
      • Увеличенная площадь рабочего стола 2,5 кв.м. (у большинства моделей max=0,4 кв.м), что позволяет использовать любые формы под производство длинномерных изделий.
      • Единственный пресс, который производит широкоразмерные элементы из композита.

      При данных технических характеристиках аналогов нет!

      0

      кг сырья

      Производительность линии
      в час

      0

      скамеек и урн

      выпускается ежемесячно
      одним заводом

      0

      тонны б/у пластика

      в месяц перерабатывается
      для создания новых изделий

      Это

      4 080 кг

      пластика

      750 000

      пакетов

      517 000 м

      плёнки

      0

      кг сырья

      Производительность линии в час

      0

      скамеек и урн

      выпускается ежемесячно одним заводом

      0

      тонны б/у пластика

      в месяц перерабатывается для создания новых изделий

      Преимущества
      продукции
      Умная SREDA

      Экологичность и безотходность

      Любая единица продукции подлежит переработке и имеет бесконечный рециклинг

      Долговечность

      Эксплуатационный срок нашей продукции может достигать 25 лет и более

      Низкая себестоимость
      и высокая маржинальность

      Стоимость производства готовых изделий в разы меньше, чем у аналогов из дерева, чугуна и бетона

      Экологичность и безотходность

      Любая единица продукции подлежит переработке и имеет бесконечный рециклинг

      Долговечность

      Эксплуатационный срок нашей продукции может достигать 25 лет и более

      Низкая себестоимость
      и высокая маржинальность

      Стоимость производства готовых изделий в разы меньше, чем у аналогов из дерева, чугуна и бетона

      Ваш город ? Вам повезло!

      Он свободен для запуска франшизы! Получите спецусловия прямо сейчас!

      Мы не угадали с городом? Кликните по нему и выберите свой.

      Вам повезло! Город свободен для запуска

      Оставьте заявку и получите спецусловия прямо сейчас!

      Ваш город ? В городе уже есть партнер, но свободны другие города

      Оставьте заявку, и мы подберём удобный для вас вариант.

      Мы не угадали с городом? Кликните по нему и выберите свой.

      и проверьте, свободна ли франшиза для вашего города

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        Продукция
        Умная SREDA

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        БЦ «Парк Легенд»
        г. Москва, ул. Автозаводская ул., 23А
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        Центральная площадь
        г. Горячий ключ
        block-14-2-slider-3
        Парк «Дома Культуры профсоюзов»
        Симферополь, Киевская, 115
        block-14-2-slider-5
        Горнолыжный Парк Terasski Park
        Нижний Новгород
        block-14-2-slider-6
        Ресторан «Джани»
        Нижний Новгород, Пискунова 40/3
        block-14-2-slider-8
        Парк им. Ю.А. Гагарина
        Самара, Советской Армии, 181В
        block-14-2-slider-9
        ТРК «Столица»
        Пермь, Мира 37
        block-14-2-slider-10
        «Собиратор»
        г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71Б, офис 403
        block-14-2-slider-12
        Сквер микрорайона «Первокирпичный»
        г. Омск, ул. Краснознаменная, 25
        block-14-2-slider-13
        г. Нур-Султан
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        ТК Кит
        г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 33
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        Территория возле автовокзала
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        Территория возле автовокзала
        г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха

        Награды

        Лучший социальный проект

        Победа во Всероссийском и региональном конкурсе проектов в области социального предпринимательства в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии»

        Смотреть видео о вручении
        диплома

        Финалисты национального конкурса
        для предпринимателей "Немалый
        бизнес"

        ВОШЛИ В ТОП-10 компаний из 32 000 кандидатов

        Смотреть видео с премии
        “Немалый бизнес”

        СМИ о нас

        Репортажи о нас и наших партнерах

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        Телеканал “Санкт-Петербург”: сюжет с участием нашего партнера из Санкт-Петербурга

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        Репортаж “Вести.Крым”: открытие производства уличной мебели из мусора

        Play

        ЛЕН ТВ 24: сюжет о новом производстве, открывшемся во Всеволжском районе Ленинградской области

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        События и факты: МИГ ТВ, Ноябрьск

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        Телеканал “Санкт-Петербург”: сюжет с участием нашего партнера из Санкт-Петербурга
        Play
        ЛЕН ТВ 24: сюжет о новом производстве, открывшемся во Всеволжском районе Ленинградской области
        Play
        Репортаж “Вести.Крым”: открытие производства уличной мебели из мусора
        Play
        События и факты: МИГ ТВ, Ноябрьск
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        Play
        Телеканал “Санкт-Петербург”: сюжет с участием нашего партнера из Санкт-Петербурга
        Play
        ЛЕН ТВ 24: сюжет о новом производстве, открывшемся во Всеволжском районе Ленинградской области
        Play
        Репортаж “Вести.Крым”: открытие производства уличной мебели из мусора
        Play
        События и факты: МИГ ТВ, Ноябрьск
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        Узнайте возможность запуска экозавода в вашем городе

        Узнайте возможность запуска
        экозавода в вашем городе

        Узнайте возможность
        запуска экозавода в
        вашем городе

        и получите условия сотрудничества

          * Поле обязательно для заполнения.
          Нажимая кнопку «Оставить заявку», я даю согласие на обработку данных

          Выбирая Умная SREDA,

          вы получаете

          Экобизнес под ключ с полным комплектом оборудования и сроком запуска завода до 2 месяцев

          Экобизнес под ключ с полным набором комплектующих
          и сроком запуска цеха до 1 месяца

          01

          /06

          02

          /06

          Инновационный формат обучения

          8-дневное обучение Франчайзи и его команды в онлайн-академии Умная SREDA с последующей сертификацией персонала: 34 подробных видео-урока, онлайн-тесты после каждого блока, аттестация персонала лично техническим директором УК.

          Контроль производства
          24/7

          Внедрение системы видеонаблюдения “Онлайн-Бригадир” для доступа к работе производства в любое время и из любой точки мира.

          Централизация маркетинга
          и пиар

          Помощь в разработке маркетинговой стратегии, лидогенерации, работе с заказами, SEO-продвижении.

          Продвижение в интернете силами УК, взаимодействие с селебрити, которым небезразличны вопросы будущего страны и сохранения экологии.

          Легкая масштабируемость
          производства

          Возможность дополнительного приобретения комплектов оборудования и форм для увеличения производительности, оборота и прибыльности производства.

          Гарантийное
          обслуживание

          Проведение 1 раз в полгода обязательного технического обслуживания оборудования специалистом компании.

          Бригада выезжает в ваш город для проверки оборудования.

          Поддержка
          от УК

          Вывод производства на плановые показатели, выполнение требований чек-листа, контроль качества продукции.

          Помощь в организации сбыта, передача заказов на изготовлении продукции по сети франчайзи от "Торгового Дома" УК.

          Этапы открытия бизнеса

          Этапы открытия бизнеса

          01

          Подаете заявку

          Вы оставляете заявку, мы отправляем вам презентацию и финансовую модель. После изучения материалов с вами связывается специалист и консультирует по вопросам открытия производства

          02

          Общаетесь с нами
          в онлайн-интервью

          В случае обоюдной заинтересованности,
          мы назначаем онлайн-интервью с
          руководителями по вопросу рассмотрения вашей кандидатуры для приобретения франшизы

          03

          Посещаете производство

          При положительном ответе организовываем экскурсию в
          учебно-экспериментальный
          производственный цех в г. Санкт-Петербург (возможно онлайн-посещение)

          04

          Заключаем договор

          Приступаем к сотрудничеству:
          подписываем договор коммерческой
          концессии, франчайзи производит оплату паушального взноса и оплату за пакет франшизы

          05

          Приступаете к запуску
          своего завода

          Мы закрепляем за вами персонального менеджера по развитию бизнеса, который полностью координирует запуск
          производства и утверждает план развития
          на год

          06

          Начинаете зарабатывать

          После запуска производства Торговый
          дом "Умная Sreda" помогает в сбыте
          производимой продукции для вывода
          завода на плановые показатели.

          01

          Подаете заявку

          Вы оставляете заявку, мы отправляем вам презентацию и финансовую модель. После изучения материалов с вами связывается специалист и консультирует по вопросам открытия производства

          02

          Общаетесь с нами
          в онлайн-интервью

          В случае обоюдной заинтересованности,
          мы назначаем онлайн-интервью с
          руководителями по вопросу рассмотрения вашей кандидатуры для приобретения франшизы

          03

          Посещаете производство

          При положительном ответе организовываем экскурсию в
          учебно-экспериментальный
          производственный цех в г. Санкт-Петербург (возможно онлайн-посещение)

          04

          Заключаем договор

          Приступаем к сотрудничеству:
          подписываем договор коммерческой
          концессии, франчайзи производит оплату паушального взноса и оплату за пакет франшизы

          05

          Приступаете к запуску
          своего завода

          Мы закрепляем за вами персонального менеджера по развитию бизнеса, который полностью координирует запуск
          производства и утверждает план развития
          на год

          06

          Начинаете зарабатывать

          После запуска производства Торговый
          дом "Умная Sreda" помогает в сбыте
          производимой продукции для вывода
          завода на плановые показатели.

          01

          02

          03

          Подаете
          заявку

          Вы оставляете заявку, мы отправляем вам презентацию и финансовую модель. После изучения материалов с вами связывается специалист и консультирует по вопросам открытия производства

          Общаетесь с нами
          в онлайн-интервью

          В случае обоюдной заинтересованности,
          мы назначаем онлайн-интервью с
          руководителями по вопросу рассмотрения вашей кандидатуры для приобретения франшизы

          Посещаете
          производство

          При положительном ответе
          организовываем экскурсию в
          учебно-экспериментальный
          производственный цех в г. Санкт-Петербург
          (возможно онлайн-посещение)

          04

          05

          06

          Заключаем
          договор

          Приступаем к сотрудничеству:
          подписываем договор коммерческой
          концессии, франчайзи производит оплату паушального взноса и оплату за пакет франшизы

          Приступаете к запуску цеха

          Мы закрепляем за вами персонального менеджера по развитию бизнеса, который полностью координирует запуск
          цеха сборки и утверждает план развития
          на год

          Начинаете
          зарабатывать

          После запуска производства Торговый
          дом "Умная Sreda" помогает в сбыте
          производимой продукции для вывода
          завода на плановые показатели.

          Часто задаваемые
          вопросы

          Разделять миссию нашей компании Умная SREDA – мы стремимся очистить мир от пластикового мусора и создать по всей стране сообщество экопроизводителей и предпринимателей с доходом от 500 000 руб. В качестве партнеров ищем единомышленников, а не капитал. Важно желание развиваться, согласно нашему подходу к управлению компании – по готовым решениям и схемам работы.

          В комплект поставки входит оборудование для переработки полимеров и производства строительной смеси (МПС Умная SREDA Т-1000 2.0), набор из 3 пресс-форм для изготовления продукции, пресс гидравлический Умная SREDA R2D2 с усилием 100 тонн, сопутствующее оборудование: вытяжка, формовочный стол, станки и набор инструментов — приобретаются дополнительно.

          Наш сегмент – это b2b. Это клиенты из сферы благоустройства, застройщики, строительные организации, УК, муниципальные службы, ландшафтные дизайнеры, владельцы ТЦ, БЦ и многие другие. Найти их в качестве заказчиков можно через проведение личных встреч, посещение тематических мероприятий, выставок. В качестве рекламных источников рекомендуется размещать продукцию на различных маркетплейсах, например, на Ozon, продвигать сайт с помощью настройки контекстной и таргетированной рекламы. Мы помогаем спланировать маркетинговую кампанию или берем на себя маркетинговое сопровождение под ключ.

          Подготовка к запуску происходит ежедневно на протяжении 2 месяцев, вместе со специалистом отдела сопровождения франчайзи проходит 120 шагов: от заключения договора и поиска помещения до действующего завода.

          Весь персонал проходит обязательное 7-дневное сертифицированное обучение в онлайн-академии Умная SREDA на территории цеха франчайзи, обучение начинается с изучения 30 онлайн-уроков, в которых расписано полное руководство по производству, сырьевая база, контроль качества и мн. др., представлены фото- и видеоматериалы и инструкции, а также открыты онлайн-тесты, после успешного прохождения которых назначается очный экзамен с техническим директором УК Умная SREDA.

          При необходимости производим выезд специалиста (технического и по запуску бизнеса) в город франчайзи.

          Перед стартом производства каждый франчайзи получает всю необходимую тех. документацию, обучающие и маркетинговые материалы.

          Высокомаржинальный продукт с низкой себестоимостью. Плюс производство изделий для благоустройства является низко-тиражным бизнесом. Точка безубыточности — всего 35 изделий! Продавая всего одну лавочку в день – вы выходите на самоокупаемость в первый месяц.

          Нехватки в этом точно не будет). Еще на этапе запуска вы проработаете этот вопрос с персональным менеджером отдела сопровождения и найдете в своем регионе поставщика сырья. Если мы по каким-то причинам не сможем найти подходящего поставщика в вашем регионе, мы предоставим контакты поставщика, который работает по всей России. Кроме этого, для получения сырья можно использовать и другие направления, например, любой гипермаркет генерирует в месяц от нескольких десятков до нескольких сотен тонн стретч-пленки и полиэтилена (т.к. вся продукция приходит на паллетах, обмотанных стретч-плёнкой). И этот объем магазины обязаны утилизировать. Когда начинали, в Севастополе тоже не было сортировщиков поблизости, и мы решили вопрос с сырьем прямыми договоренностями с гипермаркетом, откуда забирали необходимое кол-во стретч-пленки. Для производства каждых 100 лавочек требуется всего 4,5 тонны. Это объем легко закрывается в рамках договоренности даже с одним магазином.

          Наша команда

          Помогаем 24/7 на каждом этапе запуска
          и развития производства

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          Алексей Чехранов
          Основатель сети Умная SREDA
          Подумал, решил сделал! Незамедлительное принятие самых инновационных идей и стремительное воплощение их в жизнь.
          block-20-2-img1
          Алексей Варламов
          Сооснователь и исполнительный директор Умная SREDA
          Оптимизация и повышение эффективности — двигатель бизнеса!
          block-20-9-img
          Егор Редин
          Руководитель юридического отдела, партнер УК Умная SREDA
          Член правления ассоциации спикеров СНГ и эксперт по правовым вопросам. На защите интересов компании и наших франчайзи. Главная юридическая сила.
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          Наталья Огольцова
          Директор по маркетингу
          Информация — сила! Все, что о нас знают, слышат, видят — это результат работы отдела маркетинга!
          block-20-4-img
          Юлия Сенькина
          Руководитель отдела развития
          С первой минуты работы окружит вниманием франчайзи. Любые детали развития наших партнеров — под ее чутким контролем.
          Алена Демидова
          Алёна Демидова
          Ведущий специалист по сопровождению партнёров
          Мастер совершенствования системы бизнес-процессов в организации, а также написания мотивационных программ и ведения управленческого учета.
          Зарубин Александр
          Александр Зарубин
          И.О. Технического директора
          Главный по техническим вопросам. Убежден: грамотное и оперативное обеспечение производственного процесса - главный компонент в развитии нашей компании.
          Александр Старжинский
          Александр Старжинский
          Руководитель отдела продаж
          Лучшие условия и четкие ответы по вопросам франшиз — это к Александру.
          block-20-8-img
          Елизавета Крёкшина
          Дизайнер
          Тонко и со вкусом визуализирует посыл компании!

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