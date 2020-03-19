Нехватки в этом точно не будет). Еще на этапе запуска вы проработаете этот вопрос с персональным менеджером отдела сопровождения и найдете в своем регионе поставщика сырья. Если мы по каким-то причинам не сможем найти подходящего поставщика в вашем регионе, мы предоставим контакты поставщика, который работает по всей России. Кроме этого, для получения сырья можно использовать и другие направления, например, любой гипермаркет генерирует в месяц от нескольких десятков до нескольких сотен тонн стретч-пленки и полиэтилена (т.к. вся продукция приходит на паллетах, обмотанных стретч-плёнкой). И этот объем магазины обязаны утилизировать. Когда начинали, в Севастополе тоже не было сортировщиков поблизости, и мы решили вопрос с сырьем прямыми договоренностями с гипермаркетом, откуда забирали необходимое кол-во стретч-пленки. Для производства каждых 100 лавочек требуется всего 4,5 тонны. Это объем легко закрывается в рамках договоренности даже с одним магазином.